نورا بالألف تعلن عن موعد العرض الأخير لمسرحية آخر رحلة

أبطال مسرحية "آخر رحلة"

آخر مسرحية قدمتها الفنانة نورا بالألف

الفنانة نورا بالألف في سطور

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - من خلال فيديو نشرته الفنانة نورا بالألف للفنان طارق العلي وهو يتحدث عن العرض الأخير لمسرحية "آخر رحلة"، كشفت من خلاله متى سيكون آخر عرض للمسرحية.وتحدث بالفيديو الفنان طارق العلي قائلاً: "حبايبنا آخر عرض لمسرحية "آخر رحلة" يكون يوم الجمعة 2 مايو ومحطتنا الجاية أين ستقف بإذن الله بعيد الأضحى المبارك؟".وعلقت نورا بالألف على الفيديو المنشور وكتبت: "ناطرينكم في آخر عروضنا حياكم الله"."آخر رحلة" مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، وﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر البلوشي، وبطولة الفنان طارق العلي، إسماعيل سرور، هند البلوشي، سعيد الملا، محمد عاشور، عبدالرحمن صابر، نورا بالألف، فيصل السعد، صالح الفيلجاوي، سلطان العلي، محمد الوزير، سعود المطيري، علي عيسى، وتقدم عروضها على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي بالكويت.وكانت آخر مسرحية قدمتها الفنانة نورا بالألف هي "الغزلان"، من إﺧﺮاﺝ نور النصر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عثمان الشطي، ومن بطولة الفنان أحمد فتحي، عبدالله الهاجري، نورا بالألف، عبدالوهاب الدويسان، فيصل قاسم، حسين الحيفي، تميم المالكي، سماح السيد، رتاج مكي.وأيضاً المسرحية الاستعراضية "روبوتو"، من بطولة الفنانة هند البلوشي، نورا بالألف، خالد الصراف، عبدالله هيثم، محمد الجاسم، زينة الصفار، إيمان قمبر، مشعل الفرحان، ‏ريماس صقر، حسين القناعي، بتول الشطي، تصميم وتصوير البوستر مشعل الفرحان، مكياج عبد العزيز الجريب، الإشراف الإداري والمالي سلمان السلمان.نورا بالألف هي فنانةٌ تميَّزت في مجالين حيث جمعت بين الغناء والتمثيل، وحصدت جائزة أفضل ممثلة واعدة في مهرجان المسرح الكويتي، كما عملت "مودل" وممثلة إعلاناتٍ، وظهرت في العديد من المسرحيات، منها "المدينة الثلجية"، "رحلة كروز"، "نحلم"، "سر الجزيرة"، "ليلى والذئب"، و"قابل للنشر".وشاركت في أعمالٍ درامية، منها "ليش يا جارة"، "دموع الأفاعي"، "إقبال يوم أقبلت"، "عطر الروح"، "عبرة شارع"، "التاسع من فبراير"، "موضي قطعة من ذهب"، "البطران"، "عود حي"، "بيت بيوت"، و"لعبة السعادة". أما آخر أعمالها الدرامية فكانت مع الفنانة هدى حسين وسحر حسين وهو مسلسل "عودة خالتي".

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