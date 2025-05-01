تفاصيل أولى حفلات مصطفى قمر بعد خضوعه لجراحة في الأحبال الصوتية

4 حفلات لـ مصطفى قمر في كندا

مصطفى قمر يعتذر لجمهوره بعد العملية الجراحية

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مصطفى قمر يعود للسينما بفيلم جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - بدأ الفنان، التماثل للشفاء بعد خضوعهفي الأحبال الصوتية قبل أيام، وحصوله على إجازة إجبارية لمدة أسبوع تقريبًا، حيث يستأنف نشاطه الغنائي مُجددًا، اعتبارًا من يوم 10 مايو الجاري، بعد فترة توقف قصيرة.ويستعد مصطفى قمر، لجولة غنائية في كندا، والتي ستبدأ يوم 10 مايو في مدينة كالجري، وحفل آخر يوم 16 من الشهر ذاته في مدينة برلينتجون، وحفلتان يومي 16 و18 مايو في ميسيساغا، مُعربًا عن سعادته البالغة بتلك الجولة الغنائية في كندا، والتي ستحمل عددًا كبيرًا من المفاجآت، لاسيما وأنّ تذاكر الحفلات تم نفاذها بشكلٍ كامل.وكان مصطفى قمر، قد خضع قبل أيام لعملية جراحية في الأحبال الصوتية داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، ما أجبره على الاعتذار عن العديد من ارتباطاته الغنائية خلال الفترة المقبلة؛ خاصة وأن الطبيب المعالج نصحه بعدم الحديث لمدة تصل إلى أسبوع، وبعدها يستعيد حياته الطبيعية مرة أخرى.ونشر مصطفى قمر، صورة له على حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق عليها بقوله: "أنا بنزّل البوست ده علشان العرايس ما يزعلوش إني ماجيتش أفراحهم والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده، علشان يكونوا واثقين إني تعبان بجد، والله ما كنت عايز أنزّل حاجة، بس الأول أنا الحمد لله، عملية صغيرة في الأحبال الصوتية، وحترتاحو مني 6 أيام من غير كلام حتى. شفاكم الله وعافاكم جميعاً".وحرص تامر حسني، على دعم مصطفى قمر، في تلك المحنة، حيث كتب له عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه بـ"انستغرام": "مليار سلامة عليك يادرش يا حبيبي، يا حبيب الكل معلش شدة وتزول والعرايس والعرسان، هيعذروك..طول عمرك محترم ".وفي سياق آخر، يستعد مصطفى قمر، للعودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة، من خلال فيلم جديد سيحقق من خلاله أحد أقدم أحلامه الفنية، وذلك حسبما كشف خلال لقائه مع الإعلاميةفي برنامج "" المذاع عبْر نجوم إف إم.وأكّد أن الفيلم الذي يعمل على تحضيره مازال مجرد مشروع، ولم يتم الاستقرار على أيّة تفاصيل، غير أنه فيلم غنائي استعراضي بشكل مختلف، موضحًا أنه يتكتم على هذا الأمر ولا يحب الحديث عنه؛ لأنه مازال في مرحلة كتابة الورق، ويخشى الكشف عن القصة والتفاصيل فيواجه سرقة الفكرة والبدء في تنفيذه على الفور.

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