اختيار حكيم جمعة و9 سعوديين آخرين لبرنامج معامل البحر الأحمر للمخرجين مع سبايك لي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 1 مايو 2025 04:27 مساءً - تم اختيار الفنان والمخرج الدكتور حكيم جمعة و9 سعوديين آخرين لبرنامج معامل البحر الأحمر للمخرجين مع سبايك لي .
واعلن حساب MBC Talent على إنستغرام ذلك، حيث نشر بوستر للفنان وعلق وكتب " نبارك للنجم حكيم جمعة على هذا الإنجاز الكبير، اختيارك لبرنامج المخرجين مع Spike Lee في Red Sea Labs شيء يرفع الرأس ".
كما نشر حساب مهرجان البحر الأحمر على إنستغرام عدداً من الصور لـ المخرج العالمي سبايك لي مع المخرجين الـ 17 المختارين لهذا البرنامج وعلق وكتب " يسعدنا أن نعلن عن انطلاق برنامج معامل البحر الأحمر للمخرجين مع المخرج الأسطوري سبايك لي اليوم في جدة، ستنتقي هذه المبادرة الحصرية 17 مخرجاً لخوض تجربة إرشادية استثنائية مع سبايك لي.
أكاش تشابرا - الهند.
أديمي مايكل من نبجيريا – المملكة المتحدة.
ديفيد جيتونجا – كينيا.
فاطمة رشا شحادة -الأردن -لبنان.
فارس المشرع - المملكة العربية السعودية.
حكيم جمعه- المملكة العربية السعودية.
حمزة جمجوم - المملكة العربية السعودية.
جواهر العمري - المملكة العربية السعودية.
مرام طيبة - المملكة العربية السعودية.
مشعل الجاسر - المملكة العربية السعودية.
محمد حماد- المملكة العربية السعودية.
مجتبى سعيد - المملكة العربية السعودية.
نيشي نياموبايا -زيمبابوي.
رازان الصغير - المملكة العربية السعودية.
وسام طانيوس -لبنان.
ياسر عبد الرحمن -المملكة العربية السعودية.
يا شاسفي جويال – الهند.
واعلن حساب MBC Talent على إنستغرام ذلك، حيث نشر بوستر للفنان وعلق وكتب " نبارك للنجم حكيم جمعة على هذا الإنجاز الكبير، اختيارك لبرنامج المخرجين مع Spike Lee في Red Sea Labs شيء يرفع الرأس ".
أكبر ملتقى لصناعة السينما في المنطقةكما أعلن حساب مهرجان البحر الأحمر وهو أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية، وأكبر ملتقى لصناعة السينما في المنطقة أسماء المخرجين المختارين لبرنامج المخرجين مع سبايك لي ونشر عدداً من البوسترات وكتب " تهانينا لجميع المخرجين المختارين، إليكم المخرجون المشاركون في برنامج معامل البحر الأحمر للمخرجين مع المخرج الأسطوري سبايك لي، ستنتقي هذه المبادرة الحصرية 17 مخرجاً لخوض تجربة إرشادية استثنائية مع سبايك لي".
كما نشر حساب مهرجان البحر الأحمر على إنستغرام عدداً من الصور لـ المخرج العالمي سبايك لي مع المخرجين الـ 17 المختارين لهذا البرنامج وعلق وكتب " يسعدنا أن نعلن عن انطلاق برنامج معامل البحر الأحمر للمخرجين مع المخرج الأسطوري سبايك لي اليوم في جدة، ستنتقي هذه المبادرة الحصرية 17 مخرجاً لخوض تجربة إرشادية استثنائية مع سبايك لي.
https://www.instagram.com/p/DJEsRV5vtvx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJEsRV5vtvx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJEsRV5vtvx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
المخرجون الـ17 المختارون لخوض تجربة استثنائية مع سبايك لياما أسماء المخرجين الـ 17 لخوض تجربة استثنائية مع سبايك لي ومن بينهم 10 من المملكة العربية السعودية و7 من دول مختلفة وجاءت القائمة كالتالي :
https://www.instagram.com/p/DJERPoJt8hi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJERPoJt8hi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJERPoJt8hi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أكاش تشابرا - الهند.
أديمي مايكل من نبجيريا – المملكة المتحدة.
ديفيد جيتونجا – كينيا.
فاطمة رشا شحادة -الأردن -لبنان.
فارس المشرع - المملكة العربية السعودية.
حكيم جمعه- المملكة العربية السعودية.
حمزة جمجوم - المملكة العربية السعودية.
جواهر العمري - المملكة العربية السعودية.
مرام طيبة - المملكة العربية السعودية.
مشعل الجاسر - المملكة العربية السعودية.
محمد حماد- المملكة العربية السعودية.
مجتبى سعيد - المملكة العربية السعودية.
نيشي نياموبايا -زيمبابوي.
رازان الصغير - المملكة العربية السعودية.
وسام طانيوس -لبنان.
ياسر عبد الرحمن -المملكة العربية السعودية.
يا شاسفي جويال – الهند.
https://www.instagram.com/p/DJFEiset8Ja/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJFEiset8Ja/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJFEiset8Ja/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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