محمود نصر يستذكر والده الراحل بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - استكر الممثل السوري محمود نصر، والده الراحل بكلمات حزينة، وذلك عبر حسابه الرسمي.

وشارك محمود متابعيه عبر خاصية الستوري، صورة لوالده، وأرفقها بتعليق تمنى فيه الرحمة لوالده الذي رحل عن عالمنا قبل ست سنوات.

وكتب محمود في تعليقه: "ست سنوات على الرحيل.. هذه المرة سلّم لنا على من صعدوا الى جانبك يا ابي.. الرحمة لك.. الرحمة لنا ولجميع من رحلوا.. الإنسانية فوق الجميع.. فهل من حياة لمن ننادي؟ لطفك يا الله".

وتفاعل المتابعون مع منشور نصر، وتوجوا بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، كما أكدوا عن كلامه عن الإنسانية والرحمة.

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