ميرنا وليد - بيروت - أطلت الملكة رانيا العبد الله مؤخراً خلال إحدى المناسبات الرسمية، بإطلالة عكست ذوقها الرفيع واختيارها للأزياء الراقية.

واختارت الملكة إطلالة كلاسيكية أنيقة باللون الكحلي، تألّفت من فيست طويلة بلا أكمام، جاءت بتصميم أنيق وأزرار أمامية، من توقيع دار "برادا (Prada)" بلغ سعرها 2935 دولار، ونسقتها مع سروال بنفس اللون.

ونسقت الملكة إطلالتها مع بلوزة كروب شفافة بلون بني دافئ بلغ سعرها 846 دولار، وجاءت مصنوعة من قماش الشيفون والجورجيت، ومزينة بتطريزات على شكل ورود، من الدار نفسه، ما أضفى حيوية على الطابع الرسمي.

وتزينت الملكة رانيا بإكسسوارات متناغمة مع الأزياء. فقد اختارت أقراط لؤلؤية من علامة "Tijaan Fine Jewelry"، وحقيبة جلدية كلاسيكية باللون البني من Alaïa وصل سعرها إلى 2850 دولار،فيما انتعلت حذاء أنيق من تصميم Aquazzura، بلغ سعره 395 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا تسحر الأنظار يإطلالة أنيقة تجمع بين الكلاسيكية واللمسة المعاصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.