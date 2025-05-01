تصرف لافت من ماريتا الحلاني تجاه كميل أبي خليل بعد انفصالهما

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، الترند مؤخرا على الإنترنت، وذلك بعد إعلانها طلاقها من زوجها السيّد كميل أبي خليل، في تصريح لها، مشيرة إلى أن الطلاق الرسمي حدث في أبو ظبي.



وشكل الخبر صدمة كبيرة لمحبي ماريتا، إذ أن زواج الثنائي لم يتجاوز السنتين، إلا أن ماريتا لفتت الأنظار بتصرفها المفاجئ للبعض، إذ لاحظ عدد من المتابعين أنها لا تزال ماريتا تتابع كميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يفعله هو أيضا، بالرغم من الانفصال، وبعد أن كانا قد حذفا جميع الصور التي جمعتهما.

يذكر أن ماريتا أعلنت انفصالها عن زوجها،

مشيرة إلى أن الطلاق الرسمي حدث في أبو ظبي، بعد أن فشل الطرفان في الاتفاق طيلة فترة الزواج. إلا أن قرار الثنائي بالانفصال الودي لم يحدث بين ليلة وضحاها، إذ إن ماريتا خلعت خاتم زواجها قبل فترة، وشاركت متابعيها العديد من المنشورات، التي ظهرت فيها من دون الخاتم، كما حضرت العديد من المناسبات لوحدها، أما آخر ظهور للثنائي فكان في حفل Joy Awards في كانون الثاني 2025 أي قبل حوالى الـ 3 أشهر ونصف الشهر.