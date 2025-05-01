أحمد حلمي يُعبر عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان "مالمو للسينما العربية"

القاهرة - الخليج 365
عبّر الفنان أحمد حلمي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان "مالمو للسينما العربية" في دورته الخامسة عشرة، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل تقديراً لأعماله الفنية وليس لشخصه فقط.
وقال حلمي في كلمة ألقاها في حفل التكريم: "التكريم بالنسبة لأي فنان هو أمر عظيم، لأنه لا يُمنح له شخصياً بقدر ما يُمنح لأعماله. وعندما يُكرَّم الفنان على أعماله، يشعر بالحافز ليقدّم المزيد، ويحرص على أن تكون أعماله المقبلة أقوى وأفضل"، مؤكداً أنه كان من المفترض أن يزور مدينة مالمو قبل سنوات، لكن الظروف لم تسمح له بزيارتها.
وتابع: "مالمو مدينة جميلة وهادئة، والمهرجان ليس جديداً، بل يمتلك تاريخاً وخبرة تمتد لخمسة عشر عاماً. وسعيد بوجود مهرجان عربي بهذا المستوى خارج الوطن العربي، فهذا يعكس تأثير السينما العربية في العالم".
وعن إهدائه للتكريم، أوضح حلمي أنه يُهديه لكل مَن كان سبباً في وصوله الى هذه المرحلة، ثم قال: "أحب أن أُهدي هذا التكريم تحديداً لأربع نساء كان لهنَّ فضل كبير في حياتي بعد الله".
وأضاف: "أولًا: والدتي، أطال الله في عمرها، فقد كانت تحتوي مشاعري وتربّيني منذ طفولتي على الاحترام والفهم، خاصة أنها كانت تدرس الفلسفة والمنطق وعلم النفس، مما انعكس على طريقة تربيتها لي. ثانياً: الإعلامية القديرة سناء منصور، التي كان لها فضل كبير في بداياتي، ودعمتني في معرفة ذاتي، وشَق طريقي، وثالثاً: الدكتورة سميرة محسن، أستاذتي في معهد الفنون المسرحية، قسم التمثيل، التي تعلّمت منها الكثير".
وتابع: "وأخيراً أهدي هذا التكريم لزوجتي الحبيبة منى زكي، التي كانت دوماً سنداً حقيقياً لي، ووقفت بجانبي كثيراً في مشواري الفني والحياتي".
وشهد حفل افتتاح الدورة الـ15 من "مهرجان مالمو للسينما العربية" في السويد، وصلة تصفيق حار أثناء تكريم النجم أحمد حلمي في حفل الافتتاح، حيث سلّمه التكريم المخرج محمد قبلاوي رئيس المهرجان وسط حضور كبير لصنّاع السينما العربية.
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