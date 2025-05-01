أحلام الشامسي تتحدث عن بداياتها وأحلامها وطموحاتها المستقبلية

القاهرة - الخليج 365
تحدثت النجمة أحلام الشامسي خلال جلسة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 عن بداياتها وأحلامها وطموحاتها المستقبلية.
وكشفت خلال جلسة بعنوان "الصوت الذي كبر معنا.. أحلام، الرحلة والأثر" عن أنها "فنانة عاشقة للفن، انا دائما سياستي البدء من الصفر. أنا إمرأة قوية وأنا من الناس اللي أحب أخطط جيداً وبعدها أنفذ"، مشيرة الى أنها "دائماً ما أقوي نفسي بأعمالي، وانا أخطط بهدور وأنفذ فألبومي الأخير أخذ مني جهداً كبيراً في تحضيره".
وأشارت إلى أنها تحلم بأن تكون صاحبة مدرسة فنية تحمل اسم "المدرسة الأحلامية"، هذا حلم من أحلامي بأن يكون هناك مدرسة تحمل اسمي.
وكشفت أحلام أيضاً عن أنها تحرص في الفترة الأخيرة على قراءة القرآن الكريم وحفظ السور الطويل، وقالت: "أنا بحفظ وأحرص على أن أحفظ القرآن، وأكيد في ناس كثير مثلي".
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