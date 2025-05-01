منى زكي تكشف حقيقة خوضها دراما رمضان المقبل

بعد غياب الفنانة منى زكي عن موسمَي رمضان 2024 و2025، حيث كان آخر أعمالها الرمضانية مسلسل "تحت الوصاية"، من إخراج محمد شاكر خضير، والذي حقق نجاحا كبيراً، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن مشاركتها في الموسم الدرامي المقبل بمسلسل يناقش قضية جديدة بعد نجاحها في السنوات الماضية في تناول قضايا اجتماعية أثارت الرأي العام.

وبشأن مشاركتها في الماراثون الرمضاني، قالت منى زكي في تصريحات على هامش حضورها إحدى الفعاليات الفنية، إنها لم تحسم قرارها حتى الآن في هذا الخصوص، وأنها فور عثورها على نص جيد فستُعلن قرارها.

يُذكر أن منى زكي تنتظر عرض فيلمها الجديد "الست" الذي تجسّد فيه السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، ومن المقرر أن يُطرح العمل في كل دور السينما بمصر والوطن العربي خلال عيد الأضحى المقبل، وهو يضم عدداً كبيراً من النجوم، بينهم: أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، أحمد داود، تامر نبيل، نيللي كريم، أمينة خليل، محمد فراج، أحمد حلمي، محمد رضوان، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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