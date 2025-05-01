محمود حميدة يتحدث عن تعرّض الفنانات للظلم

على هامش حضوره الندوة النقاشية عن دور المرأة في الفن ضمن فعاليات "مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير" المقام حالياً، دافع الفنان محمود حميدة عن حق المرأة في المساواة مع الرجل، منتقداً عدم المساواة بين أجور الفنانات والفنانين، إذ أكد أن المرأة في الفن تتعرّض لظلم شديد، مشيراً الى أن الفنانة تحصل على ربع أجر الفنان في أي عمل فني، وهو الأمر الذي يرفضه بشدّة.

وتحدث حميدة عن هذا الأمر قائلاً: "صناعة السينما صناعة عنصرية، يتحكم فيها الذكر، وأنا رجل أحب المساواة، الست بتحاول بكل الطرق التخلص من القهر لكن الذكور مابيحبوهاش، الرجّالة دايماً بيقولوا أنا مفيش واحدة تشغلني، وهذا الوضع يجب تغييره، ونكف عن العنصرية، لأن المرأة مظلومة".

وأضاف: "الست بتاخد ربع أجر الرجل في الفن، لازم نوقف النزيف دا... أجور الفنانين تجاوزت الـ60 في المية من ميزانية العمل، وهنا العنصرية، ولا بد من إيقاف هذا الأمر".

وأكد محمود حميدة أن الفن لا يملك القدرة على تغيير الواقع، سواء الماضي أو الحاضر أو المستقبل، قائلاً: "لا يمكن إثبات قدرة الفن على التغيير، اللي بيعمل فيلم عن المخدرات والإرهاب ويقول بقاوم الظاهرة دي كذاب... فؤاد حداد قال فنك مهما كان قادر مستحيل هيغير الماضي والحاضر والمستقبل".

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