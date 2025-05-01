شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الداخلة: تنشيط السياحة عامل مشترك بيننا وبين الإسكندرية القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المنتج شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب خلال ندوة نقاشية بعنوان "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية"، التى أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بمشاركة عدد من الشخصيات السينمائية البارزة.

وقال المنتج شرف الدين زين العابدين: "أشعر بسعادة وتقدير أن أكون حاضرا فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والمجهود المبذول من صناع هذا المهرجان لتقديم تلك التجربة المختلفة".

كما كشف عن تجربته بمهرجان الداخلة التي وصلت إلى الدورة الثالثة عشرة، قائلا: "مدينة الداخلة التي توجد في أقصى جنوب المغرب، وهي مدينة سياحية ساحلية وشبه جزيرة، والمعرف عنها أنها مشهورة بركوب الأمواج والشواطئ البديعة، وكانت تحتاج إلى التنشيط الثقافي بجانب السياحي لذلك قررنا أن نقيم المهرجان على أراضيها وهذا في نظري يعد القاسم المشترك بين مهرجان الداخلة ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير،حيث حرصنا على التطوير من دورة إلى دورة".

وشارك في الندوة كل من:

• المخرجة والمبرمجة كاميلي ڤاريني من مهرجان كليرمونت فيران للأفلام القصيرة (فرنسا)

• الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)

• المنتج شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة السينمائي (المغرب)

وتستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 2 مايو، متضمنة عروضًا لأفلام محلية ودولية، إلى جانب ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الحوار السينمائي.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.