شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله: الفيلم القصير تجربة هامة تحتاج ثقة وليس سلما للطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام حالياً ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حلقة نقاشية بعنوان "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية"، يديرها المخرج أمير رمسيس، بحضور عدد من صناع السينما والمهتمين بمجال تنظيم الفعاليات السينمائية.

وخلال الندوة أكد المخرج يسري نصر الله أن الفيلم القصير تجربة هامة لا يجب النظر إليه باعتباره مجرد تمهيد للوصول إلى الفيلم الطويل، بل هو شكل فنى مستقل يستحق التقدير والدعم.

وقال نصر الله: "شوفنا فى المهرجان دا 20 فيلما قصيرا، ومش شايف إنها اتعملت علشان تكون سلم للفيلم الطويل، ومن غير الجيد أن نعتبر الفيلم القصير مجرد وسيلة للوصول لحاجة تانية، لأنه فى منتجين بيحبوا النوع دا ومتحمسين له أكتر".

وتحدث نصر الله عن كواليس أحد مشاريعه قائلاً: "صورت مع الممثلين جزء من نهاية الفيلم كتجربة – تيست – قبل تصوير الفيلم نفسه، واللي بيدي للمخرج الثقة هو الناس اللى واقفين معاه، سواء منتج أو أى حد مصدق فى المشروع".

وشارتك فى الندوة كل من: المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير – مصر، المبرمجة كاميلي ڤاريني، مبرمجة بمهرجان كليرمونت فيران للأفلام القصيرة – فرنسا، الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي – مصر، المنتج السينمائي شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة – المغرب.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.