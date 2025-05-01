شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسكندرية للفيلم القصير: الجمهور ارتبط بالمهرجان بعد ترويجه جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة عن كيفية ارتباط الجمهور بالمهرجان على مدار الـ10 سنوات الماضية حتى الدورة الـ11 التي تقام حاليا، وذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية"، المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ويديرها المخرج أمير رمسيس.

وقال محمد محمود إن جمهور الإسكندرية ارتبطوا طول الوقت بالمهرجان منذ بدايته، إذ كانوا يسألون طوال الوقت عن أماكن عرض الأفلام، مؤكدا أن أي مخرج للأفلام القصيرة يكون هدفه الأساسي الجمهور.

وتابع أنه منذ الدورات الأولى للمهرجان كانوا يحاولون الترويج للمهرجان بأكثر من طريقة وتعريف الجمهور به طول الوقت، مشيرا إلى أنه "خلال 10 دورات ارتبط الجمهور بالمهرجان وأفلامه والأفلام اللي بتتعرض متنوعة جدا، عشان تلبي احتياجات الجمهور، وكل سنة الجمهور بيزيد ثقته في المهرجان، واهتمينا يكون المنظمين من إسكندرية نفسها، حتى فريق والتراجم من كليات إسكندرية، ودا خلى الناس طول الوقت مرتبطة بالمهرجان ومستنيينه طول الوقت".

ويشارك في الندوة كل من:

المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير – مصر

المبرمجة كاميلي ڤاريني، مبرمجة بمهرجان كليرمونت فيران للأفلام القصيرة – فرنسا

- الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي – مصر

- المنتج السينمائي شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة – المغرب

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.



مهرجان الاسكندرية