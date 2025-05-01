شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تدعم طفل دمنهور برسالة إنسانية مؤثرة: صدقوا أطفالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ميرنا نور الدين على دعم الطفل ياسين، ضحية الاعتداء فى مدرسة بدمنهور، والذى حصل المعتدى عليه مؤخرًا على حكم بالسجن المؤبد، حيث نشرت ميرنا نور الدين عبر استورى حسابها بموقع فيس بوك، صورة تحمل رسالة مؤثرة جاء فيها: "صدقوا أطفالكم لما يقولوا إنهم موجوعين أو زغلانين، مهم جدًا تحترموا مشاعرهم وتصدقوهم حتى لو حاجة بسيطة فى نظركم".

ميرنا نور الدين تصدرت محركات البحث على موقع جوجل فى الساعات الأخيرة، بعد ظهورها بأحدث إطلالة أثناء تواجدها فى إحدى الدول الأوروبية لقضاء إجازتها، حيث نشرت الصور على حسابها بموقع إنستجرام وظهرت مرتدية جيبة جلد قصيرة وجاكيت باللون الأسود، مما جعل متابعيها يتفاعلون معها بشكل كبير ويتغزلون فى أناقتها وجمالها.

ميرنا نور الدين تتصد محركات البحث



ميرنا نور الدين فى أحدث اطلالة

وفي سياق فني، تستعد ميرنا نور الدين لبطولة مسلسل جديد بعنوان "أنا أنت.. أنت مش أنا"، وتقدم من خلاله شخصية مختلفة كليًا عن دورها الشعبي في مسلسل "فهد البطل"، حيث تنتمي أحداث العمل إلى أجواء الخيال المعاصر، وتتناول مفاهيم الميتافيرس والسوشيال ميديا، يشاركها البطولة الفنان معتصم النهار، في تعاون جديد بين النجمين.

وقدمت ميرنا نور الدين فى موسم دراما رمضان الماضى، مسلسل فهد البطل وجسدت خلال أحداثه شخصية كناريا الفتاة الشعبية التي تعمل في بيع بقايا الرخام من أجل الانفاق على عائلتها، وتتعرف على فهد (أحمد العوضي) وتقع في حبه ويقررا الزواج إلا أنه ينكشف بعد ذلك أنها كانت متزوجة ولديها ابنة ولم تصرح بذلك لفهد الذي يتجاوز بعد ذلك الأمر ويتزوجا ولكنها يواجهان العديد من التحديات سواء في علاقتهما أم مع من حولهما.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.



ميرنا نور الدين باطلالة جذابة في أحدث ظهور