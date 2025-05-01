كاتي بيري تخرج عن صمتها وترد على منتقدي رحلتها الفضائية

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة العالمية كاتي بيري، لإنتقادات واسعة بسبب رحلة بلو أوريجين الفضائية التاريخية، وذلك بسبب وصف الجمهور أن تكلفة الرحلة كان مبالغ فيه، كما أنها غير آمنة بيئيًا، بينما اعتبر آخرون أنها مزيفة.



وخرجت بيري عن صمتها، وردت على هذا الهجوم، بمنشور لها عبر حسابها الرسمي، كتبت فيه: "عندما يحاول العالم الافتراضيّ أن يُهاجمني أتقبل ذلك بصدر رحب وأُرسل لهم الحبّ، لأنّني أعلم أنّ الإنترنت هو في الواقع مُستنقع للغير مُتعافين".

وأضافت: "أنا ممتنة جدًا لكم. مازلت أستطيع أن أظل وفية لنفسي، منفتحة القلب وصادقة، لا سيما بفضل رابطتنا. أحبكم يا رفاق، وأنا متحمسة جدًا لرؤيتكم في جولاتي بجميع أنحاء العالم هذا العام".

وتابعت: "أنا بخير، لقد بذلتُ جهدًا كبيرًا لأعرف من أنا، وما هو حقيقي وما هو مهم بالنسبة لي وما هو لا. وأتذكر أن معالجي النفسي قال لي منذ سنوات شيئًا غيّر مجرى الأمور. لا أحد يستطيع أن يُقنعك بشيء عن نفسك لا تؤمن به أصلًا".

وخاطبت بيري محبيها قائلة: "السعادة هو رؤية وجوهكم كل ليلة، والغناء معًا، وقراءة ملاحظاتكم، والشعور بدفئكم. وأعلم أننا نساهم في شفاء بعضنا البعض ولو بشكل طفيف".

وختمت رسالتها قائلة بأنها "ليست مثالية" وأنها "حذفت هذه الكلمة من قاموسها".