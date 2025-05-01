مي كساب تغني مع ابنتها فريدة بمقطع فيديو عفوي.. وصوت الطفلة يخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - نشرتالفنانة المصرية مي كسب، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت فيه أوقات عفوية قضتها مع ابنتها.



وظهرت مي في مقطع الفيديو، وهي تغني مقطع من أغنيتها الجديدة "إحنا أهو" مع إبنتها، دون أن تكشف عن ملامحها، بل أخفت وجهها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم بصوت الطفلة المميز، لافتين إلى أنها ورثت عن والدتها موهبة الغناء والصوت الجميل.

يذكر أن أغنية "إحنا أهو" كانت قد طرحتها مي مؤخرا بمشاركة زوجها الفنان أوكا.