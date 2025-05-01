هل يعيش توم كروز قصة حب جديدة مع هذه الممثلة العالمية؟

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات، صورا للنجم العالمي توم كروز، برفقة الممثلة الكوبية آنا دي أرماس.

وظهر توم وآنا في الصور وهما يخرجان من طائرة هليكوبتر يقودها كروز، يوم 29 نسان/ أبريل، وهو اليوم السابق لعيد ميلاد الممثلة السابع والثلاثين.

أثارت هذه الصور تساؤلات عدة حول علاقة توم بآنا وحول ما إذا كانا يعيشان قصة حب جديجة، خاصة بعد أن شوهدا سابقا مُنذ شهرين تقريبًا، وهما في موعد عشاء يبدو رومانسيًا، بالإضافة إلى ظهورهما معا في لندن في مناسبات متعددة خلال الشهرين الماضيين.

وبعد انتشار الشائعات، أكد مصدر مقرب من الثنائي، أن الأمر يقتصر على صداقة، وأن كروز ودي أرماس يعملان على مشروع قادم وليس بينهما أي علاقة رومانسية.

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