مهرجان دبي للكوميديا يكشف عن قائمة نجومه لموسم ٢٠٢٥

يعود مهرجان دبي للكوميديا بنسخته الخامسة مع تجارب غامرة بالضحك والمرح مع أطرف نجوم الكوميديا بالعالم، ضمن عدة أماكن مختلفة بإمارة دبي لمدةّ ١١ يوماً من ٢ إلى ١٢ أكتوبر. وستكون هذه النسخة حافلة بسلسلة من العروض المباشرة المليئة بالمواقف المرتجلة والتعليقات الساخرة والقصص المضحكة في أكبر حدث كوميدي في المنطقة.

سيقام المهرجان، وهو من إنتاج براغ وتنظيم جدول فعاليات دبي ضمن عدة وجهات مميزة في دبي، بما فيها دبي أوبرا وكوكاكولا أرينا وغيرها. وستستضيف نسخة هذا العام مرة أخرى نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في المنطقة والعالم للاحتفاء بروعة أجواء الكوميديا والضحك وتقديمٍ عروض تبهج الجميع. كما ستشمل قائمة المهرجان المتنوعة عروضاً بلغاتٍ مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والهندية وغيرها، إلى جانب سلسلة من الفعاليات الخاصة والتجارب التفاعلية.

إليكم قائمة ببعض أبرز الفنانين الذين تم تأكيد مشاركتهم بالفعل في مهرجان دبي للكوميديا ٢٠٢٥:

توم سيغورا: ٢ أكتوبر في كوكاكولا أرينا

أوميد جليلي: ٥ أكتوبر في دبي أوبرا

أكاش سينغ: ٥ أكتوبر في دبي أوبرا

مورغان جاي: ٦ أكتوبر في دبي أوبرا

جوان ماكنالي: ٧ أكتوبر في دبي أوبرا

جون أشقر: ١١ أكتوبر في دبي أوبرا

ذاكر خان: ١٢ أكتوبر في كوكاكولا أرينا

نذكر أن المهرجان سيكشف لاحقًا عن أسماء أخرى مشاركة في الفعالية.