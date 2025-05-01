أحمد حلمي يعتذر بعد واقعة “مصري وصف أول”: الاعتذار شجاعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال ندوة تكريمه في “مهرجان مالمو للسينما العربية”، قدّم النجم المصري أحمد حلمي اعتذارًا رسميًا بعد الجدل الذي أثارته واقعة العرض المسرحي “بني آدم” ضمن فعاليات “موسم الرياض”، والتي انتشر مقطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “مصري وصف أول”.

وخلال الندوة، توجّه حلمي برسالة اعتذار إلى جمهوره، وإلى الملحن مصطفى جاد وزوجته الفنانة كارمن سليمان، قائلًا: “أنا بقول لأي شخص زعل أنا آسف حتى لو مكنتش أقصد إني أزعلك… دوري أفهمك أو أعتذر لك”، وأضاف: “أنا آسف إذا كنت زعلت، حتى لو خانّي اللفظ والتعبير، مش لازم أبرر، ولكن الاعتذار شجاعة، ولازم يبقى اعتذار نقي، خالي من أي شوائب لها علاقة بالمصلحة”.

وتعود الواقعة إلى العرض المسرحي الذي قُدّم ضمن “موسم الرياض”، حيث مازح أحمد حلمي الملحن مصطفى جاد الذي كان يجلس في الصف الأول، قائلًا: “إنت مين؟”، فردّ جاد: “أنا مصري”، فعقّب حلمي: “مصري وقاعد صف أول؟ أكيد معزوم!”، في إطار من التفاعل الكوميدي المعتاد على المسرح.

إلا أن المقطع المصوّر الذي تم تداوله بشكل مجتزأ على مواقع التواصل الاجتماعي أثار ردود فعل غاضبة، اعتبرها البعض إهانة غير مباشرة للمصريين، أو تقليلاً من شأنهم مقارنة بجنسيات أخرى، ما دفع حلمي لتوضيح موقفه والاعتذار علنًا خلال المهرجان.