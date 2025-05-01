يسرا تستعد لـ”الست لما”.. وتفرض شروطها قبل التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة المصرية يسرا حاليًا التحضيرات لعودتها المرتقبة إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلمها الجديد “الست لما”، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة والمخرج خالد أبو غريب، للاتفاق على التفاصيل النهائية واختيار فريق العمل، تمهيدًا لانطلاق التصوير بعد إجازة عيد الأضحى المقبل.

وبحسب مصادر مقربة من العمل، وضعت يسرا شروطًا محددة تتعلّق بفريق الفيلم، إذ طلبت أن يتكوّن أغلب المشاركين من الوجوه الجديدة التي تألقت مؤخرًا في مجال الكوميديا، ما يعكس رغبتها في ضخ دماء جديدة في السينما المصرية ومنح الفرص للمواهب الصاعدة.

ويُعد “الست لما” أولى تجارب يسرا السينمائية بعد غياب استمر عامين، حيث كان فيلم “شقو” هو آخر ظهور لها في السينما، وقد حقق العمل نجاحًا لافتًا عند عرضه، إذ تناول قصة مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، يعيشون في عالم الجريمة، قبل أن يجدوا أنفسهم في دوامة من الأزمات والتبعات الخطيرة.

يُذكر أن فيلم “شقو” من بطولة نخبة من النجوم، على رأسهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، وليد فواز، ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.