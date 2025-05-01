شريهان تشيد بمحمد صلاح.. وتُحرج محمد رمضان: هكذا يُرفع علم مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية الكبيرة شريهان تفاعلاً واسعًا عبر منصة “X”، بعد نشرها صورة للاعب المصري العالمي محمد صلاح، نجم نادي “ليفربول”، وهو يحتفل بتتويج فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، رافعًا علم مصر على كتفيه وسط آلاف المشجعين.

وأشادت شريهان بالطريقة التي عبّر بها صلاح عن فخره بوطنه، مؤكدة في تعليقها أن رفع العَلَم بهذا الشكل يُجسّد قيمة الوطن وكرامة تمثيله، وقالت: “مصر وفخر مصر… هكذا يُرفع علم الوطن الكبير العظيم مصر، وهكذا تكون مكانة العلم المصري تكريماً وشرفاً، بمسؤولية مسؤولة… عملاً واجتهاداً، خُلقاً وأخلاقاً… تمثيل مُشرّف للوطن والمواطن المصري… حمداً لله عليك نعمة يا ابن مصر… ونعمة التشريف للابن المصري، للمواطن المصري”.

ورأى عدد كبير من متابعي شريهان أن تعليقها حمل تلميحًا واضحًا إلى الفنان محمد رمضان، خاصة بعد الانتقادات التي طالته عقب ظهوره في مهرجان “كوتشيلا” بمدينة لوس أنجلوس الأميركية خلال نيسان (أبريل) الماضي، بإطلالة وُصفت من البعض بـ”غير الموفقة” ومشابهة لـ”بدلة الرقص النسائية”.

وكان محمد رمضان قد رفع العلم المصري خلال حفله في المهرجان، قبل أن يوضح لاحقًا أن إطلالته مستوحاة من رموز فرعونية تهدف إلى إيصال رسالة فنية ذات طابع تاريخي.

وجاء تعليق شريهان بمثابة إشادة برمزية تصرف محمد صلاح، ولفتة غير مباشرة تضع معايير واضحة في كيفية تمثيل مصر والعلم الوطني أمام العالم.