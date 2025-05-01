محمود حميدة يثير غضب أهل الإسكندرية.. ما قاله عن المدينة صادم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت تصريحات الفنان المصري محمود حميدة موجة واسعة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في محافظة الإسكندرية، عقب الندوة التي شارك فيها ضمن فعاليات “مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير”، والتي حملت عنوان “رقمنة التراث وأرشفة التاريخ السينمائي”، وأُقيمت في المتحف اليوناني الروماني برعاية هيئة تنشيط السياحة، وبحضور نخبة من الفنانين والخبراء في التراث الفني.

وقال حميدة خلال الندوة: “الإسكندرية مش عروس البحر ولا حاجة… لو طلعت بره هتلاقيها واحدة كركوبة وأسنانها واقعة ومش قادرة تتكلم”، وهو ما اعتبره كثيرون إهانة غير مبررة بحق مدينة عريقة لها مكانتها التاريخية والثقافية.

وتداول رواد مواقع التواصل منشورات تنتقد تصريح حميدة، تحت هاشتاغات مثل “سكندرية تهاجم تصريحات حميدة”، مؤكدين أن الإسكندرية ستبقى “عروس البحر الأبيض المتوسط” مهما تغيّرت الظروف.

ويُذكر أن محمود حميدة كان قد أثار الجدل أيضًا في ندوة سابقة ضمن المهرجان ذاته، حين انتقد الفجوة في الأجور بين الفنانين والفنانات، واصفًا صناعة السينما بأنها “عنصرية”، وأكد أن المرأة في الفن تحصل على رُبع أجر الرجل، وهو أمر يرفضه تمامًا. وقال: “أنا رجل أحب المساواة، والست بتحاول تتخلص من القهر، بس الذكور ما بيحبوهاش، الرجّالة دايمًا بيقولوا مفيش واحدة تشغلني، ولازم الوضع ده يتغيّر”.