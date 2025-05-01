غادة عبد الرازق تهاجم مخرجين: بيضايقهم نجاحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية غادة عبد الرازق الجدل مجددًا بتصريحاتها خلال ندوة صحافية، حيث وجهت انتقادات لاذعة لبعض المخرجين الذين وصفتهم بأنهم لا ينصتون إلا لآرائهم الشخصية، ويرفضون أي وجهة نظر مغايرة، مؤكدة أنها تعاملت مع هذا النوع كثيرًا طوال مسيرتها الفنية.

وقالت غادة: “في مخرجين بيفكروا في مصلحتهم على حساب مصلحة الممثل، وأهم حاجة عندهم كادراتهم هم، وده نوع خطر جداً لأنه بيقلب عليك لو نجاحك مش بيتنسب ليهم، ودي نوعية اشتغلت معاها كتير، اللي بيتضايق من نجوميتي”.

وفي سياق متصل، علّقت غادة على الجدل الذي رافق ظهورها في مسلسل “شباب امرأة” إلى جانب دوبلير رجل في أحد المشاهد، مشيرة إلى أنها فوجئت بالأمر عند وصولها إلى موقع التصوير، وقالت: “اتفاجئت لما دخلت اللوكيشن لقيتهم جايبين ليا دوبلير راجل وفضلت أضحك، أول مرة تحصل معايا وألاقي راجل دوبلير، كانوا دايماً بيجيبولي في الأعمال السابقة دوبلير ست وبتبقى شبهي تماماً”.

يُذكر أن مسلسل “شباب امرأة” عُرض في موسم رمضان الماضي، وشاركت غادة عبد الرازق في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، داليا شوقي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، يوسف عثمان، وطارق النهري. العمل من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين يوسف غراب، ومستوحى من رواية لمحمد سليمان عبد الملك.