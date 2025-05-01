تامر حسني يشارك فرحة 200 عروس مصرية.. الفن بخدمة الخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا إنسانيًا وخيريًا مميزًا، خصص لدعم زفاف وتجهيز 200 عروس مصرية، في واحدة من المبادرات الاجتماعية المؤثرة التي تعكس روح التعاون والتكافل.

وجاء الحفل برعاية “صندوق تحيا مصر” بالتعاون مع “مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية”، وشهد أجواءً مفعمة بالفرح والأمل، بحضور عدد كبير من العرائس وعائلاتهن، إلى جانب ممثلين عن الجهتين المنظمتين.

وعبّر تامر حسني عن فخره وسعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، قائلًا: “تشرفت بإحياء الحفل الإنساني الخيري لزفاف وتجهيز ٢٠٠ عروسة مصرية، واللي تم برعاية صندوق تحيا مصر ومؤسسة خليفة بن زايد. كل الشرف “.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لدعم الشباب المصري وتسهيل متطلبات الزواج، وتأكيدًا على أهمية التكافل المجتمعي ودور الفن في تعزيز القيم الإنسانية.

بالتوازي، روّج تامر حسني لأغنيته الجديدة “ممكن رقمك؟” الخاصة بفيلمه المقبل “ريستارت”، الذي يُعرض في صالات السينما بدءًا من 29 مايو ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

فيلم “ريستارت” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر وهنا كل من محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، وميمي جمال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو.

ويقدّم الفيلم مزيجًا من الدراما الاجتماعية والكوميديا، ويطرح تساؤلات عصرية حول الشهرة، واستغلال المواهب، وحدود التحول الرقمي في حياة الناس.