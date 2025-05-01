نوال الزغبي تتحدّى نفسها.. استعدوا لألبوم الموسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي تشويق جمهورها لألبومها المنتظر، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة “X” تغريدة جديدة كتبت فيها: “شو حلو الإنسان يتحدّى نفسه #newalbum”، ما يعكس طاقتها الإيجابية وحماسها الكبير للعمل الذي تعتبره خطوة تحدٍّ جديدة في مسيرتها الفنية.

وتأتي هذه التغريدة بعد أيام قليلة من إعلان نوال أن الألبوم دخل مراحله النهائية، مؤكدة أنه سيصبح جاهزًا قريبًا. وكتبت حينها: “ما بقى في كتير وقت! شي قليل وبيكون الألبوم جاهز Can’t wait guys”.

ويتضمّن الألبوم 12 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية، واختارت له نوال مجموعة منوّعة من الأعمال التي تعبّر عن تجارب مختلفة، مؤكدة أن التحضير لهذا العمل كان من أكثر المحطات الممتعة في مسيرتها.

ومع تصاعد التفاعل على وسائل التواصل، يترقّب جمهور نوال الزغبي تفاصيل الألبوم ومفاجآته، في انتظار ما يُتوقع أن يكون محطة جديدة فارقة في رصيدها الفني الغني.