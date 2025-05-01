نادر الأتات يضرب من جديد.. “الغمّازة” تواصل تصدّرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم اللبناني نادر الأتات حصد النجاحات بأغنيته الجديدة “الغمّازة”، حيث تخطّى الفيديو كليب الرسمي حاجز 3 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب، ليؤكد مجددًا قوة حضوره الفني وانتشار الأغنية الواسع في العالم العربي.

وجاء هذا الإنجاز الرقمي الجديد بعد أيام قليلة من تخطي الأغنية عتبة المليونين، وسط تصاعد كبير في معدلات التفاعل والمشاركة، ما يُعكس من خلال تصدّر الأغنية للترند على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشارها عبر مقاطع “تيك توك” و”إنستغرام” التي أظهرت تفاعلاً واسعًا من الجمهور بمختلف الأعمار.

الكليب الذي أخرجه Yacinn وشارك فيه الطفل الشهير يحيى الزعبي، لا يزال يحصد الإشادة لما يقدمه من حبكة قصصية بسيطة ومؤثرة تمزج بين الكوميديا والدراما الخفيفة، وقد اعتُبر من أكثر كليبات نادر الأتات قربًا من الناس في الشكل والمضمون.

وكان الأتات قد أطلق حملة تفاعلية دعا من خلالها جمهوره لمشاركة مقاطع مصوّرة عبر هاشتاغ #الغمّازة، واعدًا باختيار 3 فائزين للغناء معه على المسرح في حفلاته القادمة، في خطوة أثبتت مرة أخرى قربه من جمهوره وحرصه على إشراكهم في تجربته الفنية.

وبهذا الإنجاز الجديد، يُرسّخ نادر الأتات أغنيته “الغمّازة” كأحد أنجح إصداراته في السنوات الأخيرة، مؤكدًا مكانته الراسخة كواحد من أبرز نجوم الساحة الغنائية العربية الذين يعرفون جيدًا كيف يصنعون من أغانيهم حالة فنية وجماهيرية نابضة بالحياة.