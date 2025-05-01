الأمير هاري في لاس فيغاس.. فعالية خاصة باسم الأميرة ديانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الأمير هاري، دوق ساسكس، للمشاركة في فعالية خاصة تنظمها جائزة ديانا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية يوم 6 مايو المقبل، حيث سيشارك في حوار يدور حول القيادة الشبابية والتمكين المجتمعي، وذلك في إطار إطلاق مبادرة “التعهد بالاستثمار” الخاصة بالمؤسسة، والتي تُعد الجهة الخيرية الوحيدة التي تحمل اسم والدته، الأميرة الراحلة ديانا.

الحدث يُقام بإدارة الدكتورة تيسي أوجو، الرئيسة التنفيذية لجائزة ديانا، ويشارك في الجلسة إلى جانب الأمير هاري، شابان من الحائزين على “جائزة الإرث”:

سيكندر “سوني” خان ، المتخصص في الذكاء الاصطناعي في “مايكروسوفت”، ومؤسس منظمة “باني” التي ساهمت في بناء أكثر من 20 ألف بئر في باكستان.

، المتخصص في الذكاء الاصطناعي في “مايكروسوفت”، ومؤسس منظمة “باني” التي ساهمت في بناء أكثر من 20 ألف بئر في باكستان. كريستينا ويليامز، محامٍ من جامايكا يدافع عن المساواة في التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا للفئات المهمشة.

وستركّز الجلسة الحوارية على “دور الشركات في فتح مسارات مهنية حقيقية أمام الشباب”، وتشجيع نماذج قيادية جديدة تعزز من تمكين الأجيال القادمة.

وثائقي جديد عن الأميرة ديانا بمناسبة الذكرى الثلاثين لرحيلها

وبالتزامن مع هذا الظهور العلني، كشفت صحيفة Daily Mail البريطانية عن مفاوضات تجري حالياً بين الأمير هاري ومنصة “نتفليكس” لإنتاج فيلم وثائقي جديد يتناول قصة الأميرة ديانا، يُعرض في عام 2027 تزامناً مع الذكرى الثلاثين لوفاتها في حادث مأساوي بباريس.

وبحسب مصادر مقربة، فإن المشروع المرتقب سيُقدَّم بصوت الأمير هاري، وسيروي من خلاله ليس فقط ملامح والدته كأمّ، بل أيضًا كرمز اجتماعي وثقافي خالد. ويُنتظر أن يتكوّن الوثائقي من ثلاثة أجزاء، وهو يُعدّ بمثابة مشروع شخصي لهاري قد يشكّل فرصة لبناء جسور مع شقيقه الأمير ويليام والعائلة الملكية مجددًا.

جائزة ديانا: صلة نادرة تجمع الأميرين

تأسست جائزة ديانا عام 1999 على يد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون، وتُعد من المبادرات القليلة التي لا يزال الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام يتشاركان دعمها علنًا. وهي تُكرّم شبابًا من مختلف أنحاء العالم ممن ساهموا في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، وتُعتبر تكريمًا مستمرًا لذكرى الأميرة ديانا، التي لا تزال تشكل مصدر إلهام عالمي.

وكان الأمير هاري قد شارك سابقًا في وثائقيين ناجحين عام 2017 في الذكرى العشرين لوفاة والدته، أحدهما بعنوان “ديانا، أمّنا: حياتها وإرثها”، والآخر “ديانا، 7 أيام”، وقد جذبا ملايين المشاهدات وسلّطا الضوء على تأثير رحيلها العاطفي والإنساني على العائلة الملكية والعالم.