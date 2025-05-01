“سماء بلا أرض” يفتتح “نظرة ما”.. عرض عالمي أول في مهرجان كان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يفتتح فيلم “سماء بلا أرض” للمخرجة التونسية المتوّجة بالجوائز أريج السحيري، فعاليات قسم “نظرة ما” ضمن الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك في عرضه العالمي الأول يوم الأربعاء 14 مايو الساعة 7 مساءً، عقب حفل افتتاح القسم مباشرة.

الفيلم هو ثاني أفلام السحيري الروائية، كتبته بالشراكة مع آنا سينيك ومليكة سيسيل لوات، ومن إنتاج ديدار دومهري وأريج السحيري، ويستند إلى أحداث واقعية شهدتها تونس عام 2023.

قصة الفيلم

يتتبع العمل قصة ماري، قسيسة إيفوارية وصحفية سابقة تقيم في تونس، يتحوّل منزلها إلى ملاذ آمن لامرأتين: ناني، أم شابة تبحث عن بداية جديدة، وجولي، طالبة تحمل طموحات عائلتها. ويتغير مسار الجميع بوصول طفلة يتيمة تُحدث توتراً داخل البيت، في ظل أجواء اجتماعية مشحونة، وتظهر معها مشاعر التآزر والصراع في آنٍ واحد.

خلفية اجتماعية وسياسية

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية وقعت في تونس في فبراير، حين شهد المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء حملة عنف وتمييز، fueled by inflammatory political rhetoric، أدّت إلى حملات اعتقال وطرد تعسفي.

فريق العمل

الفيلم من بطولة آيسا مايغا، ليتيسيا كي، ديبورا ناني، والممثل التونسي محمد جرايا.

المديرة التصويرية فريدا مرزوق، الفرنسية التونسية، تعود للتعاون مع السحيري بعد فيلم “تحت الشجرة”، ولها سجل حافل من التعاونات البارزة مع عبد اللطيف كشيش وسلسلة “جون ويك”.

تتولى شركة MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، ويُنتظر أن يحظى باهتمام نقدي وجماهيري واسع ضمن فعاليات “نظرة ما”، التي تحتفي بالأصوات السينمائية الجريئة والمغايرة.