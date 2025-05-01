شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام تشاهدها في عيد العمال.. حكايات من قلب الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الخميس 1 مايو، عيد العمال، وهو مناسبة سنوية للاحتفاء بدور الطبقة العاملة وتقدير جهودهم في بناء المجتمعات، وبهذه المناسبة، نستعرض أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت القضايا العمالية في مصر، والتي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، خاصة أنها لامست هموم وتفاصيل حياة العامل المصري ببساطة وواقعية.

1. فيلم الأيدي العاملة

يعد فيلم "الأيدي العاملة" من أبرز الأفلام التي تناولت قضايا العمال بشكل مباشر، الفيلم من بطولة أحمد مظهر، وتدور أحداثه حول أمير سابق يفقد ممتلكاته بعد ثورة يوليو 1952، ليضطر للتأقلم مع الواقع الجديد بمساعدة شاب دكتور عاطل يقترح عليه تأجير القصر كمصدر دخل، يبرز الفيلم قيمة العمل والتغيير الطبقي بعد الثورة.



فيلم الأيدي العاملة

2. فيلم الأرض

من إخراج يوسف شاهين ومأخوذ عن رواية عبد الرحمن الشرقاوي، يناقش الفيلم الأرض قضية توزيع مياه الري في إحدى قرى دلتا مصر عام 1933، عندما يجبر الفلاحون على تقاسم النوبة مع الإقطاعي "محمود بك"، ما يشعل ثورة غضب بينهم. الفيلم يُعد من علامات السينما الواقعية في تناول النضال العمالي والريفي.



فيلم الأرض

3.فيلم للرجال فقط

في إطار كوميدي اجتماعي، يناقش الفيلم قضية عمل المرأة في المجالات الذكورية، حيث تتنكر بطلتاه للعمل كمهندستين في مجال البترول بالصحراء،الفيلم من بطولة سعاد حسني ونادية لطفي، ويبرز إصرار المرأة على إثبات ذاتها في المجتمع المهني.



فيلم للرجال فقط

4. فيلم مراتي مدير عام

واحد من الكلاسيكيات التي سلطت الضوء على العلاقة بين العامل والمدير، من خلال قصة زوجة تتولى إدارة زوجها في العمل، الفيلم من بطولة شادية وصلاح ذو الفقار، ويعرض بأسلوب ساخر كيف يمكن أن يسود الاحترام والعمل الجاد بين جميع العاملين.



فيلم مراتي مدير عام

5. فيلم أفواه وأرانب

تناول الفيلم دور المرأة الريفية العاملة، وقدرتها على تحمل المسؤولية ومواجهة الفقر بكرامة، لعبت دور البطولة فاتن حمامة، إلى جانب محمود ياسين وفريد شوقي، وهو من أبرز الأفلام التي رصدت واقع العاملات في الحقول.