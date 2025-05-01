شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سماء بلا أرض يفتتح مسابقة نظرة ما فى مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فيلم سماء بلا أرض للمخرجة المتوجة بالجوائز أريج السحيرى مسابقة نظرة ما، التى ينافس فيها بالدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائى الدولى، الذى سيقام فى الفترة ما بين 13 - 24 مايو الجارى، حيث يشهد عرضه العالمى الأول، وذلك يوم الأربعاء 14 مايو الساعة 7 مساءً عقب الافتتاح مباشرةً.

فيلم سماء بلا أرض من إخراج أريج السحيري وشاركت في تأليفه مع آنا سينيك ومليكة سيسيل لوات، وإنتاجه مع ديدار دومهري، وهو ثاني أفلامها الروائية.

يتتبع الفيلم ماري، قسيسة إيفوارية وصحفية سابقة، تعيش في تونس، يصبح منزلها ملاذًا لناني، الأم الشابة التي تسعى لمستقبل أفضل، وجولي، الطالبة الشجاعة التي تحمل آمال عائلتها، يُشكّل وصول طفلة يتيمة صغيرة تحديًا لروح التضامن لديهما في مناخ اجتماعي متوتر، كاشفًا عن هشاشتهما وقوتهما.

يستكشف سماء بلا أرض التوتر والتآزر اللذين ينشآن في أوقات الأزمات، وهو مستوحى من أحداث حقيقية وقعت في تونس في فبراير.

الفيلم من بطولة آيسا مايجا وليتيسيا كي وديبورا ناني، والممثل التونسي محمد جرايا، وتصوير فريدا مرزوق، المصورة السينمائية الفرنسية التونسية التي سبق لها العمل مع السحيري في فيلم "تحت الشجرة" وعملت مع عبد اللطيف كشيش في ألعاب الحب والصدفة وحياة أديل وشاركت في جميع أفلام جون ويك.