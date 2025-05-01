شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب ضيف شرف فيلم ريستارت مع تامر حسنى وطرحه فى السينمات 29 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك النجم محمد رجب كضيف شرف في فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسنى، المقرر عرضه في السينمات 29 مايو المقبل، من إخراج سارة وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر، حيث يقدم رجب شخصية مميزة خلال أحداث العمل، الذى تدور أحداثه حول مشاكل السوشال ميديا وعواقبها، بالإضافة إلى الازمات التي تمر بها العائلات والأفراد في مواجهة منصات التواصل الاجتماعى وغيرها من تلك المشاكل .



محمد رجب

يشار الى أن آخر أعمال محمد رجب مسلسل الحلانجى، وشارك في بطولته بجانبه كلا من يضم المسلسل كوكبة من النجوم، منهم:

أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلىبى، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر.، أحمد وفيق.، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى وهنا الزاهد، كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

وتعاونت سارة وفيق مع تامر حسنى في فيلم مش أنا عام 2021 وشارك في بطولة العمل كل من حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدوانى، شيرين، وعدد كبير من الفنانين، تأليف تامر حسنى، كما تعاوت مع حسنى في فيلم تاج، وشارك في بطولته كل من دينا الشربينى، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، وآخرون.

وتتعاون سارة وفيق مع حسنى في فيلم رى ستارت مع النجمة هنا الزاهد، من تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

