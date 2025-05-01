إيلي رموز يُعلّق على تعاونه مع ماريتا الحلاني..وهذا ما يُحضّره

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك المخرج اللبناني إيلي رموز رصيدا لافتا من الأعمال التي تولى إخراجها، نذكر: "لو ما التقينا" عام 2020، و"لأنك حبيبي" عام 2018، "لغز الأقوياء" عام 2021.



موقع "الفن" أجرى مقابلة مع المخرج اللبناني إيلي رموز حين حضوره فيلم "جن keys " الذي ضم الممثلين رانيا عيسى، فؤاد حسن، روزي الخولي، جاد أبو علي وغيرهم، وتحدثنا معه عن عدد من المواضيع الفنية، نذكر منها تعاونه مؤخرا مع الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني من خلال إخراج كليب "يا باشا"، كما تحدثنا ايضا عن أعماله المقبلة.

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