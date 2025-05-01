قريباً.. مسلسل "أمي" النسخة السعودية من المسلسل التركي الشهير "ANNE"

ميرنا وليد - بيروت - تشهد قناة MBC1 ومنصة "شاهد" بدء الدراما السعودية الجديدة "أمي" ابتداءً من 4 أيار/ مايو، وهي النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير ANNE، الذي يُعد اقتباساً من دراما يابانية أصلية تحمل الاسم نفسه، وقد حقق نجاحاً عالمياً واسعاً.

النسخة السعودية تم تصويرها في المملكة العربية السعودية، وتأتي بتعاون بين مجموعة MBC والشركة المنتجة للنسخة التركية الأصلية. يضم العمل نخبة من نجوم الدراما السعودية والخليجية، من بينهم تركي اليوسف، العنود سعود، زهرة عرفات، رنا جبران، سناء بكر يونس، فايز بن جريس، نايف الظفيري، والطفلة ترف العبيدي.

تدور أحداث المسلسل حول معلمة في مدرسة ابتدائية تكتشف ان إحدى طالباتها تتعرض للإساءة بين أفراد عائلتها، فتقرر التدخل وإنقاذها من هذا الواقع الأليم، وتتبناها لتبدأ حياة جديدة كأم بديلة. يسلط العمل الضوء على قضايا إنسانية عميقة مثل الأمومة، الحماية، والنضج العاطفي، من خلال قصة مشوقة تجمع بين الدراما والعاطفة والرسائل الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال طارق إبراهيم، مدير عام المحتوى في قناة MBC1 ومنصة "شاهد":

"النسخة التركية من المسلسل حققت نجاحاً كبيراً وتم عرضها في نحو 50 منطقة حول العالم، ونحن فخورون اليوم بإطلاق النسخة السعودية من هذا العمل، بتصوّر يراعي الثقافة المحلية ويعبّر عن بيئتنا وهويتنا الفنية. لقد أضفنا لمستنا الخاصة على النص والإخراج والإنتاج، ما يجعل هذا العمل مناسباً لذوق الجمهور العربي، لا سيما السعودي، ونتوقع له صدى إيجابي واسع النطاق." وأضاف إبراهيم: "في MBC نحرص على تقديم محتوى عربي عالي الجودة يستند إلى تجارب عالمية ناجحة، مع المحافظة على الطابع المحلي. مسلسل ’أمي‘ هو نموذج لهذا التوجّه، ويجسد التقاء الدراما الإنسانية العالمية بالخصوصية الثقافية المحلية."

يُذكر أن مسلسل ANNE نال عدة جوائز عالمية منذ انطلاقه على قناة Nippon TV عام 2010، ويُعد من أكثر الأعمال التي تم تصديرها دوليًا في مجال الدراما، ما يمنح النسخة السعودية من "أمي" دفعة كبيرة نحو النجاح الإقليمي والدولي.