أحمد حلمي يكسر صمته أخيرًا ويرد على اتهامه بالاساءة الى المصريين

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل المصري أحمد حلمي على الجدل الذي أثاره مقطع من مسرحيته الجديدة "بني آدم"، المعروضة ضمن موسم الرياض، وأكد أن تصريحاته فُهمت خارج سياقها.

ووضح حلمي لاول مرة وجهة نظره خلال مشاركته في ندوة تكريمه في مهرجان مالمو للسينما العربية وقال : "أعتذر إذا تم فهم حديثي بشكل خاطئ أو تم تأويله بغير معناه الحقيقي. لم أقصد الإساءة لأي أحد، وبالأخص جمهوري المصري الذي أعتز به وأدين له بكل ما وصلت إليه." كما شدد على اعتزازه بمصريته، مؤكداً أن حديثه جاء في إطار كوميدي ولم يكن القصد منه الإساءة.

يذكر ان الجدل بدأ بعد انتشار فيديو ظهر فيه حلمي وهو يمازح صديقه الملحن مصطفى جاد قائلاً: "مصري وقاعد في الصف الأول؟ أكيد معزوم!"، وهو ما اعتبره بعض المتابعين تقليلاً من شأن المصريين وكان المحلن مصطفى جاد قد دافع عن حلمي مشيرا الى ان صداقة قوية تجمعهما وان نية الاخير لم تكن كما فهمها البعض.