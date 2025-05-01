ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل المصري أحمد حلمي على الجدل الذي أثاره مقطع من مسرحيته الجديدة "بني آدم"، المعروضة ضمن موسم الرياض، وأكد أن تصريحاته فُهمت خارج سياقها.
ووضح حلمي لاول مرة وجهة نظره خلال مشاركته في ندوة تكريمه في مهرجان مالمو للسينما العربية وقال : "أعتذر إذا تم فهم حديثي بشكل خاطئ أو تم تأويله بغير معناه الحقيقي. لم أقصد الإساءة لأي أحد، وبالأخص جمهوري المصري الذي أعتز به وأدين له بكل ما وصلت إليه." كما شدد على اعتزازه بمصريته، مؤكداً أن حديثه جاء في إطار كوميدي ولم يكن القصد منه الإساءة.
يذكر ان الجدل بدأ بعد انتشار فيديو ظهر فيه حلمي وهو يمازح صديقه الملحن مصطفى جاد قائلاً: "مصري وقاعد في الصف الأول؟ أكيد معزوم!"، وهو ما اعتبره بعض المتابعين تقليلاً من شأن المصريين وكان المحلن مصطفى جاد قد دافع عن حلمي مشيرا الى ان صداقة قوية تجمعهما وان نية الاخير لم تكن كما فهمها البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي يكسر صمته أخيرًا ويرد على اتهامه بالاساءة الى المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.