نادين نسيب نجيم تُعلّق على فيديو "بُكائها" ومن قصدت بالأفاعي؟

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم " NNN Beauty " بحضور أهل الصحافة والإعلام، كما ان عدد كبير من جمهورها توجه الى المناسبة كي يبارك لنادين ويلتقط الصور التذكارية معها.



موقع "الفن" التقى بـ نادين وقد أجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن "البراند" الخاص بها، مسلسلها المقبل، تعليقها على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تبكي، ومن قصدت بوصفها أشخاصا بالأفاعي؟

كما ايضا كان لنا لقاء مع والدتها السيدة سميرة التي وجّهت لها أطيب الأمنيات وأجمل الكلام.

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