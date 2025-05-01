ميرنا وليد - بيروت - بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحد أقدم معجبيها ويدعى أحمد شما، التي توفي بشكل مفاجئ.
وشاركت نانسي عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً تنعى فيه الفقيد، مرفقة صورة تجمعها به، ومعبّرة من خلال تعليقها عن ألم الفقد، حيث كتبت: "بزعل كتير لما الناس الطيبين اللي بحبن يفلّوا فجأة. الله يرحمك أحمد".
وقد تفاعل جمهور نانسي مع المنشور، معربين عن حزنهم وتعاطفهم، وشارك العديد منهم بكلمات نعي مؤثرة في التعليقات، مستذكرين الراحل ومشيدين بحبه الكبير للفنانة اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل شخص يهز نانسي عجرم.. والفنانة تعبر عن حزنها بكلمات صادقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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