شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يتعاون لأول مرة مع الملحن محمدي في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان حمزة نمرة تجربة فنية جديدة ضمن ألبومه المقبل، من خلال تعاون هو الأول من نوعه مع الملحن محمدي، وذلك في أغنية تحمل كلمات الشاعر محمود عبد الله، فيما لم يُحسم بعد اسم الموزع الموسيقي الذي سيتولى تنفيذ الأغنية.

وعبّر الملحن محمدي عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": "حمزة نمرة فنان كبير ونجم محترم، وعلى المستوى الشخصي هو من أطيب الناس اللي اشتغلت معاهم، وإن شاء الله هذا التعاون مش هيكون الأخير"، ومن المقرر أن تُطرح الأغنية ضمن ألبوم حمزة نمرة المنتظر، والذي يعِد جمهوره فيه بمزيد من التجارب الموسيقية الجديدة والمتنوعة.

وكان كشف حمزة كواليس عمله على الألبوم السابع الذي بدأ التحضير له مؤخرا، حيث نشر صور من الكواليس عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "بدأت أشتغل في الألبوم السابع، وكالعادة لازم أبدأ من عند الشاعر العبقري وصديقي العزيز محمود فاروق عشان يحط إبداعه في أكتر من أغنية".

وتابع: "وكمان المرادي معايا فنانين شاطرين جداً وتقال جداً جداً منهم فنانين لأول مرة أشتغل معاهم، هقول لكم مين قريب أوي، إن شاء الله فيه أغاني كتير هتعجبكم، حابّين معاد نزول الألبوم يكون امتى؟ باتكلم بجد بلاش جو ينزل دلوقتي خليكوا منطقيين ياجماعة".