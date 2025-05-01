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ميرنا وليد - بيروت - في خطوة تعكس عمق إحساسها بالمسؤولية الاجتماعية، فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الجمهور بإعلانها نيتها بيع فستان زفافها الفاخر، وتخصيص ثمنه لشراء فساتين زفاف لعروسات غير قادرات على التكفل بذلك، في مبادرة إنسانية لاقت صدى واسعًا على منصات التواصل.
فستان زفاف بلقيس كان من تصميم المصممة السعودية تيما عابد واستغرق تنفيذه أكثر من 1500 ساعة من العمل وتم تزيينه بحوالي 24,000 قطعة ألماس صغيرة، وبلغت تكلفته قرابة 300 ألف دولار أمريكي، اذ يعكس فخامة لا محدودة.
وفي اعلانها عن خطوتها الانسانية قالت : "قررت بعد هذه السنوات أن أكتب للفستان قصة جديدة، قصة تمنح الفرح بدلًا من أن يظل حبيس صندوق. أردت أن أمنح نساء أخريات فرصة الشعور بما شعرتُ به من فخامة وتميّز".
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تعرض فستان زفافها في مزاد بعد 9 سنوات لهذا السبب مؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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