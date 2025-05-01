مقطع فيديو رومانسي لـ شام الذهبي برفقة زوجها يثير تفاعل المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - وثقت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، أجواء رومانسية جميلة جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت شام في مقطع الفيديو وهي ترقص مع زوجها بطريقة لافتة، رقصة رومانسية على أنغام أغنية "Sway"، وذلك خلال حضورهما إحدى حفلات الزفاف.

وارفقت شام الفيديو بتعليق كتبت فيه بعض كلمات الأغنية والتي جاء معناها: "أرقص معي.. انحني معي بسهولة".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وتمنوا لشام من خلال التعليقات، مزيدا من الأوقات العائلية السعيدة.

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