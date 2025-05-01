شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أحمد المالكي يكتب ثلاث أغنيات في ألبوم كارمن سليمان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر الغنائي أحمد المالكي مع النجمة كارمن سليمان في ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال موسم صيف 2025، حيث يشارك بثلاث أغنيات متنوعة تجمع بين الطابع الرومانسي والإيقاع المعاصر.

الأغنية الأولى من ألحان مصطفى جاد وتوزيع ماهر الملاخ، بينما جاءت الثانية من ألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، أما الثالثة فهي من ألحان كريم نيازي وتوزيع شادي ديفيد، وينتظر أن تطرح هذه الأغنيات مع صدور الألبوم رسميًا عبر جميع المنصات.

ويأتي هذا التعاون ضمن استعدادات كارمن سليمان لتقديم محتوى فني متجدد ومتنوع، حيث تسعى من خلال ألبومها المقبل إلى الوصول لشرائح مختلفة من الجمهور، بالتعاون مع أبرز الشعراء والملحنين في الساحة الغنائية.

من ناحية أخرى بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الأخيرة، وقع الاختيار على الفنانة المصرية كارمن سليمان لتكون نجمة افتتاح مهرجان موازين فى المغرب، وتستعد الفنانة لإحياء أمسية افتتاح مهرجان موازين - إيقاعات العالم - لدورته العشرين، وذلك على المسرح الوطني محمد الخامس فى الرباط الخميس 19 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن كارمن سليمان شاركت لأول مرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج نجوم الغد لاكتشاف المواهب بنسخته الأولى على قناة SBC السعودية إلى جانب فؤاد عبد الواحد وداليا مبارك، كما أنها قد أطلقت العديد من الأغنيات الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات و لاقت تفاعل كبير من جمهورها في الوطن العربي.