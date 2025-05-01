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مليون دولار إضافية لفيلم Mufasa: The Lion King حول العالم

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مليون دولار إضافية لفيلم Mufasa: The Lion King حول العالم

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القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King  بـ حوالى مليون دولار فى الفترة الأخيرة، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى 722 مليونا و460 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 254 مليونًا و567 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و467 مليونًا و893 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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