باسل خياط في "آسر".. أناقة مختارة بدقة

ميرنا وليد - بيروت - نال مسلسل "آسر" منذ بدء عرضه على إهتمام كبير من قبل الجمهور، حيث أن أحداثه سريعة ومشوقة، وتمكنت من خطف الأنظار.



ولكن إضافة إلى الأحداث، فإن مسلسل "آسر" وخاصة شخصية "آسر" التي يقدمها الممثل السوري باسل خياط خطفت قلوب الجمهور، بأناقته وبدلاته المختارة بدقة لجذب المشاهد، إضافة بالطبع إلى أدائه المميز.

إليكم بعض الصور لشخصية "آسر" في العمل.

ويشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين البارزين، منهم باسل خياط في دور "آسر"، عباس النوري (الخال رستم)، سامر المصري (عزت)، باميلا الكيك (حياة)، خالد القيش (راغب)، نادين خوري (مريم، والدة مجد)، إيهاب شعبان (جابر)، زينة مكي (ناي، شقيقة حياة)، زهير عبد الكريم (أمين، والد مجد)، لجين إسماعيل (مجد)، مجدي مشموشي (غازي والد حياة)، سلطان ديب (فيصل، سائق آسر)، ريم خوري (لارا، مساعدة آسر)، ورد عجيب (رامي شقيق مجد)، كارمن لبس، طلال مارديني وآخرين.