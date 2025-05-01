ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثل السوري خالد القيش برفقة زوجته السيدة ياسمين بعكر وهي من خارج الوسط الفني، وظهورها برفقته يعد نادراً.

تزوج خالد القيش عام 2011، ولديه ولدان أصبحا شابين.

ووُلد خالد القيش في 11 تشرين الأول 1977 في بلدة بقعاثا في الجولان السوري المحتل وينتمي إلى طائفة الموحدين الدروز.

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخرج عام 2004 وانتسب إلى نقابة الفنانيين في العام نفسه. كانت بدايته في مسلسل التغريبة الفلسطينية، ملوك الطوائف وغزلان في غابة الذئاب. في رصيده عشرات الأعمال الدرامية قدمها منها: زمن الخوف، ليس سرابا، الظاهر بيبرس وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر عائلته بعيدة جداً عن الأضواء.. إليكم أجمل صور خالد القيش مع زوجته وأولاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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