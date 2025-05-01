بالفيديو: هكذا علقت الفنانة أحلام تقليد الماركات العالمية في الصين

علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على تقليد الماركات العالمية في الصين.

وقالت أحلام في مقطع فيديو: هذي حملة مدبرة ضد الماركات العالمية مثل “هيرميس” وديور وشانيل، مشيرة إلى أنها سافرت الصين ودخلت مول به شنط مقلدة لبراند هيرميس.

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