شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الموسم الثالث من The Summer I Turned Pretty في يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Prime Video عن عُرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل "The Summer I Turned Pretty"، في 16 يوليو المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

The Summer I Turned Pretty هي دراما متعددة الأجيال تعتمد على مثلث الحب بين فتاة وشابين، والعلاقة دائمة التطور بين الأمهات وأطفالهن، والقوة الدائمة للصداقة الأنثوية القوية، إنها قصة بلوغ سن الرشد عن الحب الأول، والحسرة الأولى، وسحرالصيف المثالي.

تم نشر هذه السلسلة لأول مرة بواسطة Simon & Schuster في عام 2013، وهي عبارة عن ثلاثية من الكتب التي تتبع إيزابيل "Belly" Conklin في الصيف الذي تقضيه في Cousin’s Beach مع والدتها وشقيقها الأكبر، جنبًا إلى جنب مع والدتها المقربة مدى الحياة وأبنائها.