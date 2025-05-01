شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الإنشاد الديني تحيي حفلاً على مسرح معهد الموسيقى العربية.. 25 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة الإنشاد الدينى التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلاً على خشبة مسرح معهد اللموسيقى العربية يوم 25 مايو المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشارك بالحفل مجموعة من نجوم الأوبرا.



فرقة الإنشاد الدينى أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار، فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت، وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبد السميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظانه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم وكلف الموسيقار الراحل عبد المنعم الحريرى بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور.



تولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من المايسترو عبد المنعم حريري والمايسترو يسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى والمايسترو عمر فرحات والمايسترو عصام عبد المنعم والمايسترو علاء عبدالسلام، وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني.



