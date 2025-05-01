شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عانوا من أمراض فى الأحبال الصوتية أبرزهم أحمد سعد وآخرهم مصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السنوات الأخيرة تصدرت أمراض الأحبال الصوتية والحنجرة قائمة التحديات التى واجهها نجوم الفن، كان آخرهم مصطفى قمر وأحمد سعد ومصطفى حجاج، الذين اضطروا لخوض عمليات خطيرة في الحنجرة ليتدخل القدر وينقذهم.

وهولاء ليسوا أول من تعرضوا لذلك ولكن منذ سنوات، شهدت الساحة الفنية حالات عانى فيها نجوم كبار من التهابات حادة، أو أورام، أو إجهاد صوتي، دفع بعضهم إلى حافة الاعتزال، قبل أن تمنحهم التدخلات الطبية فرصة ثانية و"الخليج 365" يستعرض أبرز تلك الحالات.

أُجريت للفنان السوري جورج وسوف عملية استئصال لحمية في الأوتار الصوتية عام 2022 في بيروت، وسط شائعات عن اعتزاله أو إصابته بمرض خطير، لكنه نَفى ذلك عبر "تويتر"، وأكد استمراريته بحفل بالأردن في أغسطس من العام نفسه.

النجمة أنغام كشفت عن فقدانها الصوت في سن الـ17 بسبب "الحبيبات على الحبال الصوتية"، محذرة من أي تدخل جراحي مستقبلي دون احتياطات طبية دقيقة.

كما أمر الأطباء الفنانة الشابة هلا رشدى بالتوقف مؤقتا عن الغناء بسبب إصابتها بالتهابات على الأحبال الصوتية، وكشف الفنان خالد سليم خلال استضافته في برنامج "سهرانين" والذي يقدمه الفنان أمير كرارة عن سبب زيادة وزنه الكبيرة، حيث قال: "أصبت بورم على أحبالي الصوتية وأخذت كورتيزون وهذا تسبب في الزيادة الكبيرة في الوزن".

النجم تامر حسني أُصيب عام 2018 بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية نتيجة إجهاد متواصل، مما استدعى علاجه في الولايات المتحدة ومنعه من الكلام لمدة شهر، كذلك عصام كاريكا خضع لعملية جراحية عام 2019 لإزالة نتوءات صوتية ناتجة عن إرهاق، قبل أن يعود إلى الغناء.

النجمة التونسية لطيفة عانت من التهاب حاد في الحنجرة عام 2013، اضطرها للسفر إلى سويسرا للعلاج والالتزام بالصمت لمدة شهر، كما اختفى المطرب طارق فؤاد 5 أعوام بسبب مضاعفات الربو وارتجاع المرىء، ما أضر بأحباله الصوتية.