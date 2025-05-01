إيرين إبنة روبرت دي نيرو تفاجئ الجمهور بعد إعلانها عن تحولها الجنسي

ميرنا وليد - بيروت - أثارت إيرين، ابنة النجم العالمي روبرت دي نيرو، جدلاً كبيراً بين الجمهور بعد إعلانها عن تحولها الجنسي.

في مقابلة معها، تحدثت إيرين، البالغة من العمر 29 عامًا، بصراحة عن "دخول هذه الهوية الجديدة" وتأملت في كيف ألهمتها عدة قصص لأشخاص مروا في رحلتها.

وقالت إيرين، التي استقبلها دي نيرو مع الممثلة توكي سميث عام 1995: "هناك فرق بين أن تكون مرئيًا وأن تُرى. لقد كنت مرئيًا. لا أعتقد أنني رأيت بعد".

وأضافت أنها قررت بدء العلاج الهرموني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأشادت بانفتاح النساء المتحولات جنسيًا الأخريات وثقتهن بأن الوقت لم يفت.



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