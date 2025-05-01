شكرا لقرائتكم خبر عن نغم صالح تغنى شعبى لأول مرة فى أغنية "دنيا دايرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة نغم صالح أجدد أعمالها الغنائية "دنيا دايرة"، بشكل فيديو كليب على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتقتحم نغم صالح مجال الغناء الشعبي عبر تغيير جلدها الموسيقي لأول مرة خلال الأغنية، التي تبدؤها بموال مؤثر متبوع بريتم سريع في الأداء الغنائي مع وصلة إيقاعية راقصة، وشكل موسيقي غير مألوف في أغانيها السابقة المعروفة مثل "طوفان" و"شلق".

وتتغنى نغم صالح خلال العمل بكلماتها بصحبة الشاعر أحمد رجب، بينما وزعها شيندي وخليل وتولت هي مهمة التلحين بنفسها، وتعقب الأغنية تصدرها تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغنيتها الناجحة "طوفان" التي كسرت حاجز النصف مليار مشاهدة على تيك توك، وتصدرت بها موجة غنائية جديدة في المجال الفني المصري.

كما تأتي أغنية "دنيا دايرة" كثالث إصدارات ألبوم نغم الجديد "شلق" الذي تبتكر خلاله لونا موسيقيا جديدا تحت مسمى "الأورينتال راب"، مزيج بين الطرب والراب والإيقاعات الشعبية والمواويل، كما تعقب مشاركتها في السباق الرمضاني بأغنيتين خلال مسلسل المداح أسطورة العهد مع النجم حمادة هلال، أولاهما أغنية التتر، بجانب تقديمها أغنية منفردة بعنوان "الحمارس".