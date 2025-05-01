شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عزمى يشيد بسلوى عثمان: "أسلوبها راقٍ وتدعمنى فى كل مشهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الشاب محمد عزمي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة القديرة سلوى عثمان، وذلك خلال مداخلة هاتفية له أثناء استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي على قناة "CBC".

واستعاد محمد عزمي ذكريات تعاونهما في مسلسل "بابلو" بطولة الفنان حسن الرداد، قائلاً: "أنا اتبسطت إني اشتغلت معاها، لإن أسلوبها راقي جدًا".

وأكد عزمي أن سلوى عثمان تتمتع بقدرة فنية عالية، وتحرص على تعزيز أداء زملائها في العمل، مما يساهم في تقديم مشاهد متميزة وجماعية، مضيفاً:"بتدينا دعم في المشاهد كلها وبتديني حقي في المشهد أشتغل براحتي".

وكان آخر أعمال محمد عزمي الدرامية مشاركته في مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، عبير صبري، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.